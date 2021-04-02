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Alabora olan tekneden suya düşen adam böyle kurtarıldı

Çanakkale’de balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan ve suya düşen A.Ö. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi. A.Ö. balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Ancak aniden etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalara kapılan tekne alabora oldu. Suya düşüp, sürüklenmeye başlayan A.Ö.’nün imdat çığlıklarını duyan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay gelen ekipler, A.Ö.’yü kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler Deniz denizde dehşet alabora tekne
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