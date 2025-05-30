Doğal gaz ve elektriğe 3'üncü ''bakacağız zammı'' mı geliyor ?

Daha önce "bakacağız" dedikten kısa bir süre sonra elektrik zammı gelmişti... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sefer de katıldığı canlı yayında elektrik ve doğal gaz zamları için yeniden "bakmamız lazım" dedi.

Enerji yönetimi, konut abonelerini de kapsayacak şekilde doğalgaz tarifelerine ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı gibi 5 Nisan’da elektrik tarifelerinde yüzde 25 fiyat artışına gidilirken, doğalgazdaki yüzde 20 ile 24.2 oranındaki zamlar ise sanayi tipi aboneler ve elektrik üretim santralleri ile sınırlı tutulmuştu.

Dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu iddialara "Bakacağız, değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

Ancak Bakan Bayraktar "bakacağız" açıklamasını yaptıktan sadece 4 gün sonra 5 Nisan itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25 oranında artış yapıldığını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz aylarının gelmesiyle elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılacak zamlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TV 100'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğal gaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğal gaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğal gazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."