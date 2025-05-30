  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Doğal gaz ve elektriğe 3'üncü ''bakacağız zammı'' geliyor!

Doğal gaz ve elektriğe 3'üncü ''bakacağız zammı'' mı geliyor ?

Doğal gaz ve elektriğe 3'üncü ''bakacağız zammı'' mı geliyor ?
Güncelleme:

Daha önce "bakacağız" dedikten kısa bir süre sonra elektrik zammı gelmişti... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sefer de katıldığı canlı yayında elektrik ve doğal gaz zamları için yeniden "bakmamız lazım" dedi.

Enerji yönetimi, konut abonelerini de kapsayacak şekilde doğalgaz tarifelerine ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

Hatırlanacağı gibi 5 Nisan’da elektrik tarifelerinde yüzde 25 fiyat artışına gidilirken, doğalgazdaki yüzde 20 ile 24.2 oranındaki zamlar ise sanayi tipi aboneler ve elektrik üretim santralleri ile sınırlı tutulmuştu.

Dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu iddialara "Bakacağız, değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

Ancak Bakan Bayraktar "bakacağız" açıklamasını yaptıktan sadece 4 gün sonra 5 Nisan itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25 oranında artış yapıldığını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz aylarının gelmesiyle elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılacak zamlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TV 100'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğal gaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğal gaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğal gazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."

 

text-ad
Etiketler doğal gaz zam doğal gaz zammı bakacağız elektrik enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette!
Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar... Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar...