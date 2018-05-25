Alacak-verecek meselesi kanlı bitti !

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Hasan Dedeoğlu (30), alacak- verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Ahmet Contay'ı (32) tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, bugün öğle saatlerinde Adana merkeze bağlı Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Contay ile H.D. arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden H.D., bir süre sonra tüfekle geri dönüp, evinin balkonunda oturan arkadaşı Ahmet Contay'a ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 3 çocuk babası Ahmet Contay, ağır yaralandı.

Çağırılan ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Contay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan H.D., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.