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  4. Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti. Sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'daki trafik kazası, Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana geldi.

Cengizhan G. (22) idaresindeki otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Ş. (16) ile Tuana G.'ye (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ş. ve G., metrelerce sürüklendi. 

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızların olay yerine hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengizhan G.’nin 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Elif Aysu Ş. ve Tuana G.'nin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler tekirdağ çorlu alkollü sürücü trafik kazası
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