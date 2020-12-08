Altun 5 maaş iddiasına WhatsApp’tan yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 maaş aldığı iddialarını bir kez daha yalanladı. Altun ayrıca, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkını 'tek kuruşuna dokunmadan hayra hasenata harcadığını' söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkına öne sürülen '5 maaş alıyor' iddialarını yalanladı.

Altun'un iddialarla ilgili WhatsApp İHL grubuna yazdığı mesajı Sabah yazarı Hilal Kaplan, onun iznini alarak kendi Twitter hesabından paylaştı.

Tek maaş aldığını söyleyen Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı hakka hiç dokunmadan 'hayır işlerine aktardığını' belirtti.

Altun ayrıca, Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı yaptığını buradan ücret almadığını söyledi ve eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını açıkladı.

Altun, THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığını da söyledi.

'BU YALANLAR KANIMIZA DOKUNSA DA BİZİ KAMÇILIYOR'

Öne sürülen iddialara karşı yasal hakları sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.