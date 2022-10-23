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Alzheimer hastası kadın ölü bulundu

Alzheimer hastası kadın ölü bulundu
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 24 gündür kendisinden haber alınamayan, Alzheimer hastası 76 yaşındaki kadın dağda ölü bulundu.

Emirdağ ilçesine bağlı Tepeköy'de oturan Ayşe Ç., 29 Eylül akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Ç.'in sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipler sevk edildi. Alzheimer hastası Ç. için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı. AFAD ekipleri ise kırsal kesimlerinde arama çalışması başlattı, ancak sonuç alınamadı.

Bugün Tepeköy'de dağda avlananlar avcılar, saat 16.00 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 24 gündür aranan Ayşe Ç. olduğu belirlenen kadının, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ç.'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. 

DHA

Etiketler afyonkarahisar kayıp kadın
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