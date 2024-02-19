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Amasra'da denize giren kişi kayboldu

Amasra'da denize giren kişi kayboldu
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Bartın'ın Amasra ilçesinde limandan denize giren ve gözden kaybolan 43 yaşındaki Y.Ü. için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Amasra ilçesi Küçük Liman mevkinde meydana geldi. Limanda bir kişinin montunu ve üstündekileri çıkardıktan sonra denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Montta Y.Ü. adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı. Ü.'nün bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra’ya geldiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor. 

DHA

Etiketler amasra bartın deniz
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