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Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Konya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Metin S.'ün kullandığı 112 Acil Servis Merkezi'ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Metin S. ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler konya ambulans trafik kazası
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