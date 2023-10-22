Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Yongalık mevkisinde 3 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otoyolun sol şeridi Karayolları ekipleri tarafından duba ve uyarıcı tabelalarla kapatıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. (AA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol