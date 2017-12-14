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  4. 14 Aralık 2017 09:20

Anaokulunda skandal görüntüler !

İstanbul Kartal'da bulunan bir özel anaokulunda yapılan tiyatro gösterisi tepkilere neden ldu.

Anaokulunda skandal görüntüler !
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İstanbul Kartal'da bulunan bir özel anaokulunun tiyatro etkinliğinde çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yüklenince ortalık karıştı.

Anaokulundaki etkinlikde 3-6 yaş arası çocukların oynadığı tiyatro gösterisinde yöresel kıyafetler giyen kız çocuklarına, erkek çocukların ayakları yıkatıldı. Kız çocuklarının başına başörtüsü takıldı. Erkek çocuklar kurulan sofranın başköşesine oturtulurken kız çocukları yemek yaptı ve erkek çocuğun ayağını yıkadı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, özel anaokulunun Facebook sayfasından kaldırıldı.

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