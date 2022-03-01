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Ankara'da 925 bin kaçak ilaç operasyonu

Ankara'da 925 bin kaçak ilaç operasyonu

Ankara'da kaçak yollarla piyasaya sürülmeye çalışılan 925 bin 129 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak yollarla piyasaya ilaç sürdüklerinden şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldı.

Emniyet ekipleri, yapılan takip sonrasında şüphelilerin Yenimahalle'deki ev ve iş yerlerine dün baskın düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 925 bin 129 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

4 şüpheli, 'Kaçak yollarla piyasaya ilaç sürmek suretiyle insan sağlığını tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı. 

Etiketler kaçak ilaç operasyonu kaçak ilaç ankara gözaltı operasyon
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