Ankara'da akılalmaz olay! Arkadaşını polis gözaltına alırken öldürdü!

Ankara'da bir kişi, kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına aldığı sırada başından vurarak öldürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 19 Aralık gecesi Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Kartal Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Gökhan Ö.(33), aralarında husumet bulunan Saim A.'nın (30) iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gürültüyü duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, zorluk çıkaran Saim A.'ı gözaltına aldığı sırada Gökhan Ö., yanlarına gitti. Ö., tabancayla A.'nın başına bir el ateş etti. Saim A., kanlar içinde yere yığıldı, Gökhan Ö. ise gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı A., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

‘6 ÖNCE BENİ BIÇAKLA YARALADI’

Gökhan Ö., polise verdiği ilk ifadede, "A. ile aramızda bir husumet vardı. Kendisi beni yaklaşık 6 ay önce bıçakla yaraladı. Son günlerde de beni tehdit ediyordu ve bana hakarette bulunuyordu" dedi.

Olay günü, alkollü olduğunu anlatan Gökhan Ö., A.'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Bu arada sokak ortasında yaşanan cinayet, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, Saim A.'nın gözaltına alınmamak için polise zorluk çıkardığı, Gökhan Ö.'nün yaklaşarak arkadaşına tabancayla ateş açtığı görüldü.

Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA