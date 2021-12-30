  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı var!

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı var!

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı var!

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

 

Etiketler gözaltı deaş ışid operasyon terör terörist ankara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın Bakan'ın söylediği gibi ''kıpır, kıpır'' kritik sınırda! Bir yukarı, aşağı!
Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Nedim Şener'i canlı yayında ters köşe yatırdı
Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında suçlu bulundu
Esra Erol'da ilginç anlar! Genç kızın isteği canlı yayına damgasını vurdu
Bakan Nebati'den canlı yayında tepki çeken açıklama: ''Lan nasıl ? Harika, muhteşem bir şey''
Zam'aydın Türkiyem! Damacana suya da zam geldi: 1 litresi 1 TL'yi aştı!
Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den flaş açıklama
Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu