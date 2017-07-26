FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Trump sinyali verdi: Hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli
Trump sinyali verdi: Hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli
Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü
Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü
Balayı zehir oldu ! Türk vatandaşını almadılar...
Balayı zehir oldu ! Türk vatandaşını almadılar...
Şoke eden görüntüler ! Yıllar sonra yeniden...
Şoke eden görüntüler ! Yıllar sonra yeniden...
TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Temmuz 2017 07:14

Ankara'da dehşet ! Boş arazide öldürüp kız arkadaşını kaçırdılar

Ankara'da kız arkadaşıyla gezen bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybederken, otomobili gasp eden saldırganlar, kız arkadaşını da kaçırdı.

Ankara'da dehşet ! Boş arazide öldürüp kız arkadaşını kaçırdılar
A+ A-

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kız arkadaşı ile birlikte babasına ait 06 AP 689 plakalı otomobille İmrahor Caddesi'nin kenarında bulunan boş araziye gelen bir kişi, burada silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından saldırganlar, şahsı tabancayla ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan şahsın otomobilini gasp eden saldırganlar, kadını da araca zorla bindirerek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulan kadın, polis karakoluna sığınarak olayı anlattı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kaçan otomobilin yakalanması için alarma geçti.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. 

İHA

cinayet , kaçırma , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM