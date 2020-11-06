Ankara'da FETÖ operasyonu: 100'e yakın gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29'unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında da 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.