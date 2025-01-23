Ankara'da hareketli dakikalar: Polise çarpıp kaçtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde polisin ''dur'' ihtarına uymayıp kaçarken trafik polisine de çarparak yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü H.O. yakalandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla görevli bir polis memuruna çarptı. Çarpma esnasında görevli personel, aracın kaputuna tutunarak yaklaşık 250-300 metre sürüklendi. Aracın durmasıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücü H.Ö.’nün ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Gözaltında bulunan H.Ö. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaralanan polis memurunun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. DHA