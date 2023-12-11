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Ankara'da kız meselesi cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı!

Ankara'da kız meselesi cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı!
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Ankara'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden husumet olan iki grup içkili bir restoranda karşılaşınca aralarında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Mekanda bulunan müşterilerin panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda kurşunların isabet ettiği K.A. hayatını kaybederken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.A.'nın cansız ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler ankara kız meselesi kavga tartışma cinayet
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