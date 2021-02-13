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  4. 13 Şubat 2021 13:07

Ankara'da korkunç cinayet

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde dağlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Kaynak: Ankara'da korkunç cinayet

Ankara'da korkunç cinayet
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Ankara'da dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler, Ramazan Y'nin (36) silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Vücudunda 3 kurşun izi bulunan Ramazan Y'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 Ramazan Y'nin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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