Ankara'da korkunç cinayet

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Ankara'da dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.
Ekipler, Ramazan Y'nin (36) silahla öldürüldüğünü tespit etti.
Vücudunda 3 kurşun izi bulunan Ramazan Y'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ramazan Y'nin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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