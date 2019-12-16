  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Aralık 2019 09:14

Ankara'da korkutan yangın!

Ankara Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı’ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİNADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Binada soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.

DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.

Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , ankara , dsi , dsi binası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM