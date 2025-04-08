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Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, minibüste genç bir kızı taciz eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 7 Nisan 2025 tarihinde Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir minibüste meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin minibüste seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi. Genç kızın ''Ne yapıyorsunuz beyfendi?'' diyerek tepki gösterdiği şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli H.Ü.’nün yapılan araştırmada hakkında cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Ankara'nın Sincan ilçesinde, minibüste genç bir kızı taciz eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

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Etiketler ankara Minibüs taciz
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