Ankara'da patlama ! Ölü ve yaralılar var

Ankara Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan İvedik Organize Sanayi'sinde bir otomobil yedek parçaları ile motor yağları satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının itfaye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındığı belirtili.

CANLI YAYINDA BÖYLE ANLATTI

DHA Muhabiri Tahsin Güner'in CNN TÜRK canlı yayınında aktardığı bilgiye göre; Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Sanayi Bölgesinde medikal ürünler satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları üç kişinin yaralandığını aktardı, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sanayi bölgesinde patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.