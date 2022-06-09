Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Çubuk Karayolu Esenboğa Mahallesi mevkiinde servis minibüsü devrildi. Kaza sonucu servis aracında bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Çubuk’taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA