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  4. 01 Mayıs 2019 15:14

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında CHP'li vekile biber gazı

Ankara'da CHP kortejinin alana girişi esnasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede esnasında emniyet güçleri CHP'li milletvekiline biber gazı sıktı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Anadolu Meydanı'na CHP kortejinin yürüyüşü sırasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Müdahale esnasında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.

Müdahale nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Emniyet mensupları arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise polisin gazlı müdahalesine maruz kaldı. Yıldız müdahaleyi twitter hesabından "1 Mayıs Emeğin en yüce değer olduğuna inananlarla Kızılay'dan,Tandoğan'a yürürken polis biber gazıyla müdahale etti. Herşeye rağmen yılmadık yılmayacağız. Direne direne kazanacağız!Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı!" diyerek aktardı.

Yaşanan arbede polis ekiplerinin ve parti görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.

 

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