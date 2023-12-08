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Ankara'daki köpek dehşetine soruşturma

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 10 yaşındaki çocuğun sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sakarya'dan 1 ay önce Ankara'ya taşınan ailenin oğlu T.Y., dün sabah Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mahalleli tarafından kurtarılan 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan T.Y.’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.  

Köpek saldırısına soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın, Mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. 

''Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı''

Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan bir vatandaş, “Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu” şeklinde konuşmuştu. 

Mahalle sakinleri ise köpekleri beslediği iddia edilen bir kadına tepki göstermişti. 

 

DHA

Etiketler ankara sokak köpeği saldırısı
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