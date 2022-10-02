  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya Kaş'ta makilik yangını

Antalya Kaş'ta makilik yangını

Antalya Kaş'ta makilik yangını

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkindeki makilikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda yayıldı. Bölgenin kayalık ve kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi. Ardından Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, iş makineleri, ilk müdahale araçları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı da müdahale çalışmalarına katıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

Etiketler antalya makilik yangını kaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antik kentte bulunmuştu: 1800 yıllık mermer yazıtların sırrı çözüldü
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem! 3 ilde hissedildi
Koronavirüsü bilen ünlü kahinden kıyamet senaryosu
Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti
Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor
SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi
Futbol maçında facia: 100'den fazla ölü var
Üniversitenin envanterinden 121 liralık uçak çıktı
Türkiye'nin cennetinde ekim ayında deniz keyfi
Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt