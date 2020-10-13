Antalya'da meşaleli, silahlı düğün konvoyu dehşeti!

Antalya'nın Kepez ilçsei Varsak Mahallesi'ndeki bir düğünde, gelin arabasının bulunduğu konvoyun önü damadın arkadaşları tarafından kesildi. Kalabalık meşaleler yakıp, tabancalarını ateşledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Damat ile gelini taşıyan otomobilin sürücüsü de araçtan inip, havaya ateş etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı. Gençlerden birinin "Serkan, ben sıkacağım" sözleri de görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Düğüne katılanlar çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.