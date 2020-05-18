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  4. 18 Mayıs 2020 16:18

Antalya'da otel odasında şüphe uyandıran ölüm

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaklaşık 15 gündür konaklayan 54 yaşındaki İbrahim Aytaç’ıın odasında ölü bulunması cinayet şüpheleri uyandırdı.

Antalya'da otel odasında şüphe uyandıran ölüm
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür otelde konaklayan 54 yaşındaki emekli İbrahim Aytaç’ı, odaya temizlik için giren görevli hareketsiz şekilde buldu.

Otel yetkilileri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otele gelen sağlık ve polis ekipleri, Aytaç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aytaç’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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