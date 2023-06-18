Antalya'da vahşet! Karısını döve döve öldürdü
Antalya'da kocası tarafından sopa ve yumruklarla dövülen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Antalya'da dövüldüğü tespit edilen bir kadının, hastaneye kaldırılması sırasında hayatını kaybetmesi üzerine, eşi gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2658 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.
3 çocuk annesi S.A. (38) ile eşi U.A. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çaktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine U.A., eşi S.A.'yı sopa ve yumrukla dövmeye başladı.
Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince evde yapılan incelemede kan izlerine rastlanıldı.
S.A.'nin cansız bedeni, hastane bahçesine gelen ambulansın içerisinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A.'nin eşi U.A., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
U.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
DHA
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