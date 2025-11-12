Antalya'da vahşet: Polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Antalya'da polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdü.
Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol