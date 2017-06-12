''Aracımda bomba var'' diyen şahıs ortalığı karıştırdı

Konya'da Facebook’ta tanıştığı ve kadın olarak bildiği kişinin verdiği adrese buluşmaya giden Bilal Serin, otomobilinden inerek mahallede adresi aramaya başladı. Bu sırada Serin’in yazıştığı kişinin "Otomobiline binme bomba koyduk. Kapıyı açarsan patlarsın" mesajı yazması üzerine Serin, polise haber verdi. Çevre güvenliği alan ve sokağı boşaltan polis otomobili kontrollü olarak patlattı. Otomobilde bombaya rastlanmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Telafer Mahallesi'nde meydana geldi. Facebook’ta kadın sandığı ve takma adı Eymen olan bir kişiyle tanışıp yazışmaya başlayan Bilal Serin, buluşmak için konuştuğu kişinin verdiği adrese arkadaşından emanet aldığı 42 J 7913 plakalı otomobille gitti.

Yazıştığı kişinin otomobilden inmesini söylemesi üzerine Bilal Serin araçtan inip uzaklaştı. Bu sırada "Otomobiline binme bomba koyduk. Kapıyı açarsan patlarsın" şeklinde kendisine gelen mesaj üzerine paniğe kapılan Serin, durumu polise bildirdi.

İhbarı alan polis mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Otomobilin yanında bulunan evdekiler tahliye edildi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık görevlileri çağırıldı. Polis çevre güvenliği alarak otomobilin bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanı otomobilin bagaj bölümüne yerleştirdiği fünyeyi patlattı.

Patlatmanın ardından otomobilde yapılan incelemede bomba ya da herhangi bir düzeneğe rastlanmadı. İtfaiye ekipleri de LPG’li olan otomobilin yakıt tankının bağlantılarını kapattı. Bilal Serin ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülürken, polis Serin’in yazıştığı kişiyi bulmak için çalışma başlattı.