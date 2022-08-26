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  4. Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi

Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi

Aracıyla havaya ateş açan, kaldığı rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlatan İran uyruklu şahıs için karar verildi.

Kartal’da rezidansın balkonunda şişe fırlatan ardından aracıyla seyir halindeyken rastgele ateş açan İranlı şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal’da bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İran uyruklu olduğu öğrenilen S.T. isimli şahıs, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlatmış ardından aracıyla seyir halinde olduğu sırada rastgele ateş açmıştı.

O anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaşanan olay sonrası çalışma yürüten polis ekipleri S.T. isimli İran uyruklu şahsı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Etiketler rezidans iran uyruk
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