Aracını park eden baba kızını ezdi

Olay öğleden sonra ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gürekar mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali Bağdaş evin önüne park etmek istediği otomobili ile geri manevra yaparken bahçede bulunan 1.5 yaşındaki Hülya Bağdaş’ı ezdi. Yakınları tarafından otomobilin altından çıkarılan küçük Hülya, çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen talihsiz Hülya kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.