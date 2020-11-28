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  4. 28 Kasım 2020 14:52

Atatürk'e hakaret eden genç kız: Çok pişmanım

Aydın Efeler'de sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaretler ettiği videoyu paylaşan 16 yaşındaki H.H.Ç., gözaltına alındı.

Atatürk'e hakaret eden genç kız: Çok pişmanım
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Aydın Efeler ilçesinde yaşayan H.H.Ç., sosyal medya hesabından Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunduğu videoyu paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya takipçilerinin büyük tepkisine neden olan paylaşımın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H.Ç.'yi evinde gözaltına alındı. Pişman olduğunu söylediği öğrenilen H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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