Avcılar'da inşaat alanında göçük: 1 ölü

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 14.00 sıralarında göçük meydana gelirken toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğeri ise toprak altından ölü olarak çıkarıldı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında, saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. İnşaat işçileri Cemal E. ve İsa E. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif yaralanan İsa E.'yi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. AFAD ve itfaiye ekipleri, E.'yi çıkarma çalışmalarını sürdürdü. Çöken inşaatın yanında bulunan 5 katlı apartman ise Avcılar Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı boşaltıldı.

ARKADAŞINI MERAK EDİP AMBULANSTAN ÇIKTI

Ambulansa alınan E., arkadaşını kurtarma çalışmalarının devam ettiğini öğrenince yerinde duramadı. Hafif yaralı olarak alındığı ambulanstan çıkan E., arkadaşının durumunu öğrenmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekipleri arkadaşını merak eden işçiyi, sakinleştirdikten sonra tekrar ambulansa bindirdi. Hastaneye götürülen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

E.'nin toprak altında kaldığını öğrenip, olay yerine gelen arkadaşları ve akrabaları ise fenalık geçirdi. Göçük altında kalan işçiyi görmek isteyen yakınlarına, polis ekipleri engel oldu. Olay yerinden uzaklaştırılan yakınları kendilerini yere atarak ağlamaya başladı. Polis ve sağlık ekipleri fenalaşanları sakinleştirerek olay yerinden çıkardı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların ardından Cemal E.'nin toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. E.'nin cenazesi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BETON DÖKÜLÜRKEN TOPRAK ÇÖKTÜ"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "Sizlerin de bildiği üzücü bir olay meydana geldi. Bir iş kazası. Beton dökülürken toprak çöktü. 2 işçimiz altında kaldı. Bir tanesi çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. İnşallah yaralı olarak çıkarılır. Hastaneye giden işçinin iyi olduğu söylendi" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Avcılar İlçemiz Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan bir inşaatta bugün saat 13.40 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilmiştir. Güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda göçük altında kalan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş; bir vatandaşımız ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

DHA