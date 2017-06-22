AVM otoparkında skandal

İstanbul Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'nin otoparkında yaşanan olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alışveriş merkezinin otoparkında bulunan oto yıkamaya aracını bırakan kadın müşterisi çalışan tarafından darp edilip hakaretlere maruz kaldı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda, kadın müşteri aracını yıkatmak için geldiği oto yıkamanın önünde karşılayan bir çalışanın önce zorla isteği dışında bir işlem yaptırmaya çalışması daha sonra ise müşterinin karşı çıkması üzerine çalışanın üzerine yürüyüp saldırdığı ve hakaret ettiği bildirildi.

Darp ve hakarete uğrayan mağdur müşterinin kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaştığı açıklaması paylaşım rekoru kırarken, konuyla ilgili olarak Akasya AVM' den açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, '21 Haziran 2017 Çarşamba günü alışveriş merkezimizin kiracılarından Miscar Oto yıkama servisinde yaşanan olayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oto yıkama şirketinde çalışan kişinin, müşterilerden birine karşı bulunduğu saldırgan tavırlar tarafımızca asla kabul edilemez. Olaya sebebiyet veren çalışan iş akdinin feshedildiğini ayrıca hukuki sürecin de takipçisi olacağımızı paylaşmak isteriz' dendi.