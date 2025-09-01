Aydın'da patlayıcı imalathanesinde patlama: Yaralılar var!

Jandarma ile tartışmıştı... AK Partili başkan istifa etti

Burslarıyla iş kuran 7 genç, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor

Ersin Düzen'den Morinho'nun ayrılığıyla ilgili ''yok artık'' dedirten iddia

Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus kamerada

Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu

MİT'ten internette dev operasyon: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var!