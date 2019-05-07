Ayrıldığı eşi ve yeni kocasına dehşeti yaşattı

Antalya'da eski koca, 2 yıl önce boşandığı eşi ile eşinin yeni kocasına dehşeti yaşadı. Otomobille takip ettiği çifte, biber gazı ve bıçakla saldıran eski koca, bununla da yetinmeyip, ikiliyi otomobiliyle öldürmeye çalıştı. Çiftin otomobilini kendi aracıyla çarparak, duvara sıkıştıran eski koca, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay Antalya Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 4378. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sağlık kurumunda çalışan Z.B. (42), eşi E.B. ile birlikte kızını okula bıraktıktan sonra aracıyla evine geldi. Aracını evinin önüne park ettiği sırada iddiaya göre eski eşi M.A., otomobiliyle eski eşinin aracına çarparak zarar verdi.

Çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran M.A., geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

Daha sonra Araçtan inen M.A. yine iddiaya göre eski eşine biber gazı sıktı ve bıçak çekti. Her iki taraf arasında bu sefer arbede yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafları ayırdıktan sonra öfkeli M.A.’yı polis otosuna aldı. Z.B.’nin ifadesine başvuran polis, kadının eşi E.B.’yi de olay yerinden uzaklaştırıp karakola götürdü. Olayın şokunu atlatamayan Z.B. de eski eşinden şikayetçi oldu.

Polis ve sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği Z. B., eski eşinin kendilerine dehşeti yaşattığını belirterek, "İki yıl önce kendisiyle anlaşmalı boşandık. Evlenmemi bir türlü hazmedemedi. Sürekli bize sorun yaşatıyor. Son olarak, bugün bizi otomobiliyle takip etmiş. Burada sıkıştırdı. Önce bıçak ve biber gazı ile saldırdı, sonra da içinde bulunduğumuz otomobile defalarca çarpıp bizi öldürmek istedi" dedi.

Bu sırada ekip otosundan inmek isteyen M.A., ellerinin kelepçelenip araçlardaki hasara bakmak istediğini söyledi.

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerçekleşen olay sonrası araçlar da maddi hasar meydana gelirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.