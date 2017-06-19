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  4. 19 Haziran 2017 23:54

Baba oğul dehşet saçtı !

Adana'da iki komşu arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Baba oğul dehşet saçtı !
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Adana’da iki komşu arasında duvar örme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin yakınları, diğer ailenin evini kundakladı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan İslam ve Yusuf Alçelik adlı kardeşler ile komşuları Turgay Ö. (35) ve babası Mehmet Ö. (70) evlerinin arasında bulunan boşluğa duvar örmek istedi. İki tarafta duvar örme konusunda anlaşamayınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet Ö. ve oğlu Turgay Ö., Alçelik kardeşlere saldırdı. İki kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan iki kardeş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayı gerçekleştiren baba oğlu yakalayarak gözaltına aldı. Baba Mehmet Ö.'nün ifadesinde iki kardeşi de kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi.

Olayın ardından Alçelik kardeşlerin ailesi, katil zanlılarına ait evi kundakladı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

baba , kardeş , kavga , adana , ceza , oğul