  4. Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu!

Babası ''Oğlum bizi duyuyorsan, lütfen gel'' demişti, cansız bedeni bulundu

Güncelleme:

Hatay'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kerem ve 22 yaşındaki arkadaşının cansız bedeni motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki K.G. ve 22 yaşındaki A.D.’dan 4 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonrası kayıp 2 gencin cansız bedenlerine Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre; motosiklette seyreden 2 arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi.

K.G. ve A.D.'ın cenazeleri, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi"

Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba H.G., "Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. K.G. ve arkadaşı A.D. o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı. Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış. Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz. Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

İHA

