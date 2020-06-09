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  4. 09 Haziran 2020 07:11

Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde bağımlısı Ümit Uğur K. (27), babasıyla tartıştıktan sonra yaşadığı evin yatak odasını ateşe verdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Ümit Uğur K. babasıyla telefonla tartıştıktan sonra yaşadığı dairede yatak odasında yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyürken, evin penceresinden dumanlar çıktığını görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Ümit Uğur K., eve gelen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evinde yangın çıkaran Ümit Uğur K.'nın bir süre önce de evinin balkonundaki kombiyi parçaladığı, eşyaları da balkondan attığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Aynı apartmanda yaşayan Abdullah Çınar, madde bağımlısı gencin sürekli olay çıkardığını ifade ederek, "Olay çıkartıyor. Babasını darp edip, evden kovuyor. Gerekli yerlere sürekli şikayet ettik. Ancak bu genç burada herkesi korkutuyor. En sonda evini yaktı" dedi.
 

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