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  4. 08 Mayıs 2019 17:47

Bağcılarda 3 kişiyle çatışan iş adamı yaralandı

Bağcılar'da banka şubesi önünde gasp edilmeye çalışılan iş adamı soygunculara silahla yanıt verdi. İş adamı çıkan çatışmada yaralandı. Yaralanan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Bağcılarda 3 kişiyle çatışan iş adamı yaralandı
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Bağcılar'da banka şubesi önünde bir milyon lirasını  gasbetmeye çalışan silahlı şahıslara karşılık veren iş adamı, çıkan çatışmada  yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, iş adamı Bülent O, bir milyon lirasını yatırmak  üzere Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki bir banka şubesine geldi.

Bu sırada, iş adamını takip ettiği belirlenen silahlı 3 şüpheli,  parayı gasbetmeye çalıştı.

İş adamı ve yanında bulunan akrabası, silahlarını çıkarıp şahıslara  direndi. Çıkan çatışmada bacağından yaralanan Bülent O, banka şubesine sığındı.

Bankanın güvenlik görevlisinin panik butonuna basmasının ardından  şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Yaralı iş adamı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

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