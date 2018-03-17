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  4. 17 Mart 2018 08:54

Bağdat Caddesi'nde feci kaza

İstanbul Bağdat Caddesi’nde lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce kaldırıma çıktı daha sonra halıcı dükkanına girdi.

Bağdat Caddesi'nde feci kaza
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Kaza, akşam saatlerinde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan K. yönetiminde ki 34 AK 0400 plakalı lüks otomobil Bağdat Caddesi Kartal istikametine seyrederken kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki bariyerlere çarptıktan sonra halı satışı yapan bir iş yerine girerek durabildi.



Kazada sürücü Turan K. ile otomobildeki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Haberverilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

dükkan , kaza , bağdat caddesi
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