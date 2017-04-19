Bahçesinden tank mühimmatı çıktı

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyünde yaşayan İ.D, evinin bahçesindeki fidanların köklerini kazdığı sırada, mühimmat fark etti.

İ.D'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, patlamamış tank mühimmatını çıkararak askeri alana götürerek imha edildi.

MUŞ'TA TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince ilçeye bağlı Hancağız köyü kırsalında arazi araması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 kalaşnikof tüfek, 15 kalaşnikof şarjörü, 15 kütüklük, 2 palaska, tabanca kılıfı, kerpeten ve 4 ip ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."