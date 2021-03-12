Bakan Soylu duyurdu! Dev uyuşturucu operasyonu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 4 ton eroin üretimine yetecek 70 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet" mesajını paylaştı.
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