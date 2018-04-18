Bakan Soylu'nun konvoyu önünde kaza: 6 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucuyla Mücadele' toplantısına katılmak üzere bugün Tekirdağ'a geldi. Bakan Soylu'nun içinde bulunduğu konvoyun kente ilerlediği sırada Çevre Yolu Sevgi Evleri önünde seyreden bir kamyonete, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, kazada 6 kişi yaralandı. Bakan Süleyman Soylu, kazayı görünce konvoyu durdurup, makam aracından inerek yaralıların bulunduğu bölgeye geçerek yaralılarla ilgilenip, durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada Soylu'nun konvoyunda bulunan ambulanstaki sağlık ekipleri de yaralıları müdahale etti. Yaralıların, hastaneye götürülmesinin ardından Soylu, toplantıya katılmak üzere otele geçti. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.