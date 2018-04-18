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  4. 18 Nisan 2018 12:34

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde kaza: 6 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tekirdağ'da konvoyu önünde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Bakan Soylu, aracını durdurup, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde kaza: 6 yaralı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucuyla Mücadele' toplantısına katılmak üzere bugün Tekirdağ'a geldi. Bakan Soylu'nun içinde bulunduğu konvoyun kente ilerlediği sırada Çevre Yolu Sevgi Evleri önünde seyreden bir kamyonete, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, kazada 6 kişi yaralandı. Bakan Süleyman Soylu, kazayı görünce konvoyu durdurup, makam aracından inerek yaralıların bulunduğu bölgeye geçerek yaralılarla ilgilenip, durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada Soylu'nun konvoyunda bulunan ambulanstaki sağlık ekipleri de yaralıları müdahale etti. Yaralıların, hastaneye götürülmesinin ardından Soylu, toplantıya katılmak üzere otele geçti. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

süleyman soylu , trafik kazası , konvoy
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