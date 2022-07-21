Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Balıkesir'in Gönen ilçesi olarak duyurdu.

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AFAD, depremin merkezinin Biga olduğunu belirtirken Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gönen olduğunu duyurdu.

Balıkesir Valisi Yücel Yılmaz, meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Saat 18.44’de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir’e geçmiş olsun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

KIZILAY: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kızılay'dan, Balıkesir Gönen'deki deprem sonrası açıklama yapıldı. Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.