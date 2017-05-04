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  1. 04 Mayıs 2017 10:57

Balıklıgöl'de kadınlar birbirine girdi

Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden iki gruptaki kadınlar arasında kavga çıktı.

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Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarete giden iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Çevredekiler, kadınları güçlükle ayırdı.

ÇIĞLIKLAR DUYULDU

Olay, öğle saatlerinde Balıklıgöl'de meydana geldi. Balıklıgöl ve tarihi yerleri ziyarete gelen iki ayrı gruptaki kadınlar, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, birbirlerine saldırdı. Birbirlerinin başörtüsü ve saçlarından tutarak çeken kadınlar, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Birbirlerine hakaret eden gruptaki bir kadın yere düşüp çığlık attı. Kadınlar, bir süre sonra alandan uzaklaştı.

DHA

gezi , kadın kavgası , balıklıgöl