Bayram günü dede dehşeti !

Bolu’nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde 80 yaşındaki dede torununu tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.



Olay, saat 09.30 sıralarında Bolu’nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Biçer, bayram namazının ardından kurban kesmek için evinin bahçesinde hazırlık yapan 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle vurarak öldürdü.

Torununu öldüren Biçer, daha sonra kendi evine giderek aynı tüfekle intihar etti. Olay yerinde sinir krizleri geçiren 24 yaşındaki Mesut Biçer’in ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlıkve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından dede ve torununun cenazeleri Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

80 yaşındaki dedenin, torununu, kendisini kurban kesmek için çağırmadığı için öldürdüğü ileri sürüldü.

Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.