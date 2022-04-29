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  4. Bayram ikramiyelerine zam alamayan emeklilere ikinci şok

Bayram ikramiyesini çekecek emeklilere kritik uyarı

Bayram ikramiyesini çekecek emeklilere kritik uyarı

Zam beklentisi suya düşen ve bu bayramda da yine 1.100 TL'lik ikramiye alabilecek olan emeklilerin başı şimdi de dolandırıcılarla dertte...

Milyonlarca bayram ikramiyesi alan emeklilere SİBERAY'dan önemli uyarı geldi. Son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek emeklilere, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler SİBERAY dolandırıcı bayram ikramiyesi 1.100 TL bayram ikramiyesi dolandırıcılığı emekli
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