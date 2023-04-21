  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bayram sabahı annesini öldürdü

Bayram sabahı annesini öldürdü

Bayram sabahı annesini öldürdü
Güncelleme:

Ağrı'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Abide Mahallesi Şafak Apartmanı’nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

Etiketler kadın cinayeti anne katil cinayet ağrı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi
ORC il il seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
Erdoğan'ın ''bayram müjdeleri'' belli oldu
KIZILELMA yeniden havalandı... Nefes kesen görüntüler
Benzin ve motorine çifte indirim
Yargıtay'dan yıllık izin ve resmi tatil günleri için emsal karar
Nisan ayının 11 seçim anketinin ortalaması alındı
Mahkemeleri gelir kapısına çevirdiler!
Dolar için karaborsa alarmı verildi
En çok merak edilen seçim anketi açıklandı