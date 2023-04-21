Bayram sabahı annesini öldürdü
Ağrı'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Abide Mahallesi Şafak Apartmanı’nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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